Britové už mají více nabíjecích než čerpacích stanic. V Česku je situace absurdně odlišná

Aktuálně ve Spojeném království najdete 9199 nabíjecích stanic, kdežto 8396 „benzínek”. Poprvé tak vedení přebírá elektřina. Vyplývá to z údajů zdejšího zastoupení značky Nissan a energetického institutu.

To vše se samozřejmě neobešlo bez masivních vládních pobídek. V rámci kampaně britské vlády, která chce téměř bezemisní provoz do roku 2050, bylo do programu na výstavbu dobíjecích stanic jen za letošní rok napumpováno více než 2,5 milionu liber, v přepočtu přes 70 milionů korun.