Bosch: Autonomní vůz můžeme uvést zítra, brzdí nás skepticismus a odlišná pravidla

Německý dodavatel technologií a dílů pro automobilový průmysl má k tomu, co je potřeba k zavedení plně autonomních vozů, včetně pouhých městských přepravníků ve tvaru autobusové bubliny, ještě blíže než automobilky samotné.

„Musíme to rozdělit na problémy technické a netechnické,” řekl Stepper na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas.

„Mnohem větší překážky jsou netechnického charakteru, zejména co se odlišných podmínek na trzích týče,” říká Stepper s tím, že: „V Evropě je to úplně jiné než v Číně nebo USA, a to bude mít velký dopad na zavádění těchto aut. Třeba američtí zákonodárci vrhají na tuto technologii lepší světlo než ostatní.”