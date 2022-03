Body za parkování na místech pro invalidy se mohou rozdávat i na soukromých parkovištích

Parkovaní na místech vyhrazených pro invalidy bez příslušného oprávnění zakazuje silniční zákon, který stanoví také nemalé pokuty. Přestupky lze rozdělit podle toho, jak dlouho se na parkovišti zdržíte. Pakliže tam jen zastavíte třeba kvůli vyložení nákupu, můžete dostat na místě pokutu do dvou tisíc korun. Jestliže tam necháte auto přes noc, zaplatíte na místě až 2500 Kč, nebo ve správním řízení až 10 tisíc korun. K tomu nově dostanete dva body.

„Dříve jsem na parkovištích pro invalidy parkoval. Dvakrát jsem dostal pokutu. Od té doby, co je přestupek zařazen do bodového systému, tak tam raději neparkuju. Už pět let jezdím s čistým bodovým rejstříkem,“ řekl Novinkám řidič Marek.