BMW představuje infotainment iDrive osmé generace

Oba displeje tvoří jednotnou dynamickou plochu, kterou si může řidič poměrně hojně upravit podle sebe tak, aby mu vzhled co nejvíce vyhovoval. Fyzických tlačítek opět ubylo, například ovládání ventilace je integrováno do středové obrazovky, klíčové funkce ale lze krom doteku nadále volit i otočným ovladačem na středové konzoli.

Na řidiče čeká trojice základních zobrazení. Základem je komplexní nabídka Drive, která obsahuje různé informace o vozidle, přehrávaném médiu, počasí nebo mapě. Dále si řidič může zvolit režim Focus, který je ideální pro dynamickou jízdu a zobrazuje to nejzákladnější. Opakem je režim Gallery, který nabídne souhrn co možná nejvíce informací pomocí takzvaných widgetů, podobně jako to dělají chytré telefony.