Bidenova administrativa chce zlevnit elektromobily a zbudovat půl milionu nabíjecích stanic

Biden si stanovil cíl, aby do roku 2030 tvořily osobní a nákladní auta poháněná elektřinou polovinu nových prodaných vozidel. Toto úsilí má rovněž pomoci USA předstihnout na trhu s elektromobily Čínu, připomněla AP.

Vláda USA chce do roku 2030 polovinu nových aut na elektřinu

Elektromobily stále tvoří jen asi 2,6 procenta prodaných aut, nicméně poradenská firma očekává, že v příštím roce jejich prodej vzroste na více než 730 000 a do roku 2025 na více než dva miliony. To by představovalo zhruba 12 procent z prodaných nových vozů.