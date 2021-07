Babiš: Klima plán z Bruselu nás nesmí poškodit

Plán Evropské komise snížit emise skleníkových plynů a odstavit v EU za 14 let benzinová a naftová auta je extrémně ambiciózní a ČR ho nepodpoří, pokud by měl poškodit český průmysl. Při své návštěvě Stonavy na Karvinsku to prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).