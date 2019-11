Automobiloví konstruktéři vytvořili závodní kolo pro olympiádu

Na tomhle kole pojednou britští olympionici v roce 2020 na oválu rychlostní cyklistiky. Koncept bicyklu byl připraven ve spolupráci s firmou Hope Technology, což je dodavatel špičkových cyklistických dílů. Britský cyklistický tým by na těchto kolech na olympijských hrách v Tokiu rád dojel až na stupně vítězů.

Nové kolo má rám z ultralehkého kompozitu s vysokým podílem tkaniny. Má unikátní vidlici a sedlovku, které jsou z dílen Lotusu. Konstruktéři museli vyřešit také tuhost celého kola, protože ta je extrémně důležitá pro přenos síly. Vše je co nejvíc zploštělé, aby byl odpor vzduchu co nejmenší. Kolo se testovalo i v aerodynamickém tunelu, a to jak samotně, tak i s cyklistou v sedle.