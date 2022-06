Automobilka Wiesmann plánuje další elektromobily, uvažuje o SUV

S novým vlastníkem se značka Wiesmann nedávno dočkala znovuzrození v podobě nového elektrického dvoumístného roadsteru Project Thunderball. Berry však míří i do masovějších segmentů.

„Thunderball má světu ukázat, co umíme. Ve srovnání s jinými je to už tak docela neuvěřitelné auto za zlomek ceny,“ řekl a vysvětlil, že elektrifikace umožní Wiesmannu navýšit objem výroby. „Neřeknu, že výroba elektrických aut je snazší, ale rozhodně je to rychlejší, takže bychom měli být schopni vyrábět více aut mnohem rychleji.”