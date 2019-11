Auto pro spořílky: Dacia Duster na LPG se vrací

Dacii Duster můžete nově objednat i s pohonem na LPG, zkapalněný ropný plyn. Tedy, „nově” – v minulosti takový pohon v nabídce byl, a to u atmosférického čtyřválce 1,6 SCe, ovšem ten se kvůli emisním normám z nabídky poroučel. A jedinou možností byla dodatečná přestavba třetí stranou.

Co tam ale vidíme, je, že převodovka je u této verze vždy pětistupňová manuální a že oproti benzínové variantě stejného motoru má o 10 N.m více, celkem 170. Stojí také o 10 tisíc korun více. Je možné ho pořídit ve třech vyšších stupních výbavy, tj. Essential, Comfort a Prestige, a to od 322, 344 a 374 tisíc korun. Základní Access má smůlu.

Nyní Dacia začala znovu nabízet „plynový” Duster, a to verzi 1,0 TCe 100 S&S 4x2. To znamená litrový tříválec s turbodmychadlem o výkonu 100 koní, se start-stopem a pohonem předních kol.

Pohon na LPG má výhodu v nižších emisích CO2 i oxidů dusíku oproti benzínu či naftě, a to je v dnešní době, kdy se počítá každý gram kvůli pokutám za překročení limitu ze strany EU, velmi důležité. Zákazníkovi je samozřejmě bližší výrazně levnější tankování, a to díky výrazně nižší spotřební dani na LPG – v současnosti 2,15 Kč/l. Pro srovnání, u benzínu to je 12,84 Kč/l, u nafty 10,95 Kč/l. Z této daně se také platí DPH.