Audi Q5 prošlo modernizací. Dává na výběr z designů zadních světel

Bohužel to není tak, že by si řidič mohl světla nastavit podle své aktuální nálady. Zákazník si při objednání zvolí design z několika možností, a tak budou světla svítit. Při přepnutí vozu do režimu Dynamic se vzhled změní, a také v případě, že se auto za vámi přiblíží na méně než dva metry, rozsvítí se všechny segmenty.