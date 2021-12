Audi otevře nabíjecí stanici se salonkem jako na letišti

Nabíjecí místo obslouží najednou až šest elektromobilů - značky Audi, pochopitelně - a chce naplnit „zákazníkova očekávání prémiového nabíjení“ s tím, že každý zákazník tu má strávit 20-30 minut. Zásuvky jsou schopné velmi rychlého nabíjení, výkonem až 320 kW, takže nabití i téměř vybitého e-tronu GT by nemělo trvat déle než tu půlhodinu, je-li baterie zahřátá.

Rozdíl mezi konvenčním a elektrickým autem je tu výhradně v tom, že zatímco konvenční auto natankujeme a pak s ním od stojanu popojedeme na parkoviště, než si od řízení pár minut odpočineme, elektromobil připojíme k nabíječce a on u ní „tankuje“ celou tu dobu, kdy pijeme kávu a odpočíváme od řízení.

Je-li nabíječka u konvenční čerpací stanice, které bývají otevřené nonstop i s obsluhou, často tam dostanete kávu i občerstvení i v noci. U nabíjecího hubu Audi to však vypadá, že mimo dobu, kdy je přítomná obsluha, budou zákazníci odkázáni na automaty. I to je ale lepší než nic.

Co je však na nabíjecím hubu zajímavé, to je způsob nabíjení. Nevede sem prostě tlustý kabel z uhelné elektrárny, nýbrž je stanice vybavena bateriovým úložištěm o kapacitě 2,45 MWh. Baterie v úložišti navíc nejsou nové, nýbrž to jsou recyklované baterie z prototypů elektrických audi.