Aston Martin Vantage s dvanáctiválcem se vrátí ve finální edici

Automobilka Aston Martin vydala rozhodně jednu z nejkratších tiskových zpráv pokud ne vůbec, tak rozhodně za dlouhou dobu. Stojí v ní: „Slyšeli jste o něm. Rozhodně ho uslyšíte přijíždět. V12 Vantage. Není to jen limitovaná edice, je to finální edice.“ Spolu s rokem 2022 to je vše.