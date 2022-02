Aston Martin představil nejvýkonnější luxusní SUV

To hlavní je však jinde - pod kapotou. Stále tu pracuje čtyřlitrový osmiválec M177 od Mercedesu-AMG, ovšem má podstatně víc síly než dosud - 707 koní a 900 Nm, tedy o 157 koní a 201 Nm více než má standardní verze.

Jde podle něj o pneumatiky. „Potřebujeme pneumatiky s co nejvyšší přilnavostí. Myslím, že oni jeli na corsách (Pirelli P Zero Corsa - pozn. aut.). My jsme ještě corsy nezkoušeli. (...) Na standardních 23palcových pirellkách máme docela dost přilnavosti. Nejsme od rekordu daleko,“ dodal.