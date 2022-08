Art deco ve světě automobilů. Jeden ze tří speciálních Peugeotů 402 je na prodej

Tento konkrétní kus, vyrobený v druhé polovině roku 1938 s číslem šasi 705536, byl vánočním dárkem pro Alfreda Giauqua, šéfa mechanických výzkumů u Peugeotu, který Darl'mata podporoval. Původně nesl kombinaci béžové a černé barvy. Po druhé světové válce, v roce 1954, se dostal do Paříže, někdy na přelomu 60. a 70. let se stěhoval do USA, do sbírky doktora Williama O'Briena v nevadském Renu.