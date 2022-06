Americký pumpař přestal prodávat benzin. Ceny jsou nehorázné, říká

„Už toho nechci být součástí. Je to největší okrádání, které se lidem dělo, co pamatuji. Mobil nepromýšlí svou cenovou politiku. Prodával jsem jejich výrobky, ale odmítám to nadále dělat, protože oni jen bohatnou,“ citují ho noviny Daily Hampshire Gazette, které zprávu přináší.

Gladu si ale stojí za svým. „Co je moc, to je příliš. Lidé by neměli být nuceni platit takové částky, aby mohli jet do práce, do kostela nebo kamkoliv jinam potřebují. Skoro to vypadá, jako by v tom petrolejářské společnosti jely spolu,“ říká.