Americká ikona slaví padesátiny speciální edicí

Chrysler i přes Barracudu neměl co nabídnout jako odpověď. Charger představený v roce 1966 byl příliš velký, těžký a neohrabaný. V roce 1968 sice přišel Plymouth Road Runner, ale potřeba menšího a lehčího auta přesto zůstávala. A tak se koncem roku 1969 představil dvoudveřový Challenger.

Existoval jako kupé i kabriolet a pod kapotou mohl postupně mít téměř všechno, co tehdy Chrysler nabízel. Základ tvořil řadový šestiválec Slant Six o objemu 3,2 litru, osmiválce začínaly u motoru LA o 5,2 l objemu a končily u 7,2l RB, který tu dával až 390 koní. Nejsilnější ale nebyl největší motor, nýbrž 7,0 Hemi V8, která díky dvěma čtyřkomorovým karburátorům dávala až 425 koní.

Challenger první generace vydržel do roku 1974, kdy byl z nabídky stažen bez náhrady. Až v roce 1977 se objevila druhá generace, která ale nebyla tak úplně americkým autem – bylo to přeznačkované Mitsubishi Galant Lambda a pod kapotou byly jen čtyřválce.

Challenger po tomhle fiasku v roce 1983 zmizel ze scény úplně, až do konce roku 2005, kdy se na světě objevily první fotky a skici nástupce. Zkraje roku 2006, na lednovém autosalonu v Detroitu, se představil koncept nového Challengeru, z nějž se do roku 2008 stalo produkční auto. A to je po několika modernizacích v prodeji dodnes.