Američan sešrotoval lukrativního veterána určeného k prodeji. Důvodu neuvěříte

Pokud jste někdy prodávali nějaké zajímavější auto, dost možná to znáte – zájemce buď chce slevu rovnou po telefonu, nebo, pokud už se dostaví, přijde, jen aby se povozil a mohl před kamarády dělat ramena, či nabídne nesmyslně nízkou částku. Američanu Danielu Gagliardimu to už přerostlo přes hlavu.

Auto, které prodával, byl Dodge Charger z roku 1970, tedy ten se „správnou” hranatou karoserií, jakou proslavil film Bullitt a seriál The Dukes of Hazzard. Tahle generace Chargeru je nejcennější. A ve videu, zveřejněném 28. října, vidíme, jak podléhá surové destrukci na vrakovišti.

Poté, co mu lidé nabízeli méně peněz, než chtěl, a podobně mrhali jeho časem, rozhodl se auto sešrotovat. „To je auto klidně za pět, šest, sedm tisíc dolarů,” říká cizí hlas na začátku videa. „Ano, a oni to chtějí zadarmo,” odpovídá Gagliardi, autor videa. „Tady to máte. Neotravujte prodávajícího, když nemáte zájem koupit,” říká Gagliardi v druhé půlce videa.

„Bože, cítím se o tolik líp. To je všechno, tady to máte, nedělal jsem si srandu, myslel jsem to smrtelně vážně. Nejsem feťák, nedělám to pro peníze, je to velký vztyčený prostředníček. Neotravujte prodávajícího, pokud nemáte zájem koupit,” uzavírá Gagliardi video.