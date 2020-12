Ambiciózní plán Aston Martinu čítá 10 novinek za 2 roky

Technologie Aston Martinu dodá Mercedes-Benz, který v současné době vlastní pětinu britské značky. Moers nicméně potvrdil, že v budoucnu se chce Aston soustředit především na vlastní výrobky, a to i co se týče motorů. Potencionální kvalitní spolupráci naopak vidí ve sportovní divize Mercedes – AMG.

Aston Martin se chce držet spalovacích motorů, ať vlády dělají, co chtějí

Aston Martin se chce držet spalovacích motorů, ať vlády dělají, co chtějí AutoMoto

Podle posledních zpráv, které zveřejnil deník The Times, oznámil předseda Aston Martinu Lawrence Stroll, že firma zvažuje zredukování nákladů. Značka v současnosti disponuje dvěma továrnami, s čímž je vedení nespokojené. V budoucnu by se tak mohla výroba tradičních sportovních vozidel centralizovat do nejmodernější fabriky ve městě St. Athan ve Walesu. I podle Strolla se ovšem jedná o pouhé spekulace, žádný takový plán zatím nebyl schválen.