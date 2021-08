Alfa Romeo, Lancia a DS budou nabízet jen elektromobily

Alfa Romeo nicméně má velmi brzy představit crossover Tonale, který by měl být plug-in hybridem. Zpráva o přechodu značky na elektromobilitu naznačuje, že bude k mání se spalovacím motorem jen zhruba pět let. Co do existujících modelů Stelvio a Giulia, ty jsou na trhu už několik let a můžeme se domnívat, že jejich příští generace budou elektrické.