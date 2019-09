Divoký koncept Audi AI:Trail je terénní speciál budoucnosti

Auto zaujalo už svojí zvláštní prosklenou kabinou. Je to jak helikoptéra na kolech, sklo a skvělý rozhled. To vše v karoserii velmi lehké a odolné, protože je vyrobena z vysokopevnostní oceli, hliníku a uhlíkového kompozitu. Ve výsledku tohle auto o rozměrech 4,15 x 2,15 x 1,67 m váží 1750 kg, a to včetně akumulátorového setu.