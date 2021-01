Test Volkswagenu T6.1 s obytnou vložkou: Dvě auta v jednom

To by ale, pokud by ta druhá baterie měla být také nabíjena alternátorem, znamenalo nutnost úpravy auta. Největší výhoda vložky, tedy že ji můžete strčit do zcela sériové dodávky, by zmizela, uvědomuji si, když tahám kabel se zástrčkou do autozapalovače přes celý obří interiér auta, aby lednička začala pracovat. 12V zásuvka vzadu by se vážně hodila.