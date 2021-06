Test Mercedesu EQV 300: Komfortní elektromobil ve velkém balení

Když jsem přebíral elektrickou třídu V, přemýšlel jsem, co o ní napíšu – komu je takové auto určeno. Konkurenti se nehledají snadno, podobné modely od Stellantisu přecejen míří cenově níž a elektrickou ofenzivu většina automobilek soustředí spíše do mainstreamového proudu crossoverů nebo naopak do luxusního segmentu.

Myšlenku ale ihned přebil jeden detail, který mě pár sekund po nasednutí vážně překvapil – EQV se „startuje“ klíčem. Tedy „klíčem“ – je to kousek plastu, který člověk strčí zhruba centimetr do zdířky a otočí jím, ale to otočení je principiálně stejné, jako bych startoval jakékoliv staré auto.

Zkraje jsem byl poněkud překvapený, ale nakonec proč ne – funguje to stejně dobře jako v každém jiném autě. Je to divné jen proto, že většina ostatních aut za 2,3 milionu korun má bezklíčové startování.

A taky displej místo analogového přístrojového štítu. Ale ten mi nevadí – díky fontu Mercedesu je skvěle čitelný a má pár zajímavých funkcí. Například rychlost nastavenou v adaptivním tempomatu ukáže zhruba LEDkami na vnějším obrysu rychloměru; není to moc přesné a nikde nevidím číslo, ale zvykl jsem si na to poměrně rychle. Zajímavější je, že těmito LEDkami ukáže taky rychlost auta před vámi, jede-li pomaleji, takže vím, jak moc bude EQV zpomalovat.

Touchpad k ovládání centrálního displeje se používá příjemně. Foto: Milan Malíček, Právo

Škoda ale, že „palivoměr“ je rozdělený na 12 kostiček místo deseti, a že „siloměr“ má na pravé straně do padesátky osm malých polí a čtyři velká a nula není nahoře uprostřed. A že je ovládání displeje mezi kruhovými budíky trochu krkolomné.

Pochválit nicméně musím velký displej infotainmentu s dobrou grafikou, navigaci s dobrými dopravními daty – používám ji, třebaže systém umí Android Auto, ale bez Waze – a couvací kamera je výklopná. Díky tomu se za jízdy nešpiní; tady by si ostatní automobilky měly vzít příklad.

Komfortem boduje nejvíc

Stejně tak je výborné pohodlí na palubě. Už při odemčení auta vůz začne vyhřívat řidičovu sedačku, když je venku zima, a v sedačkách v první i druhé řadě se příjemně sedí i díky dobrým loketním opěrkám. Trochu mínusem je hlučná ventilace jak přední, tak i přídavná zadní, a držáky nápojů pro přední místa až dole u podlahy. A taky nedostatek místa pro pravé koleno a mizerný výhled přes nesmírně tlusté A-sloupky.

Kvituji ale jízdní komfort – EQV je měkčí a pohodlnější než třeba Volkswagen T6.1 a výborný je také rejd, takže i přes nemalé vnější rozměry se s ním manévruje snadno. V jízdních vlastnostech je cítit „elektromobilní“ rozložení hmotnosti, tedy nejvíc hmotnosti v podlaze mezi nápravami. Díky měkčímu odpružení si ale moje hlava nepřijde, že by nadměrně lítala tam a sem na zvlněné vozovce.

Sedačky v druhé řadě jsou docela pohodlné. Foto: Milan Malíček, Právo

Síla rekuperace po uvolnění brzdového pedálu je nastavitelná v pěti krocích, ovšem „D“ je prostřední – chci-li maximálně plachtit, musím nacvakat „D++“. Když se rozhodnete použít brzdový pedál, je třeba na něj šlápnout silně, aby vůz začal razantněji zpomalovat, a přechod mezi rekuperačním brzděním a třecími brzdami je někdy jaksi horlivý a ne zrovna hladký. Nemám ale dojem, že by třecí brzdy byly poddimenzované jako u řady jiných elektromobilů.

Vůz i okolo 100 km/h hezky plachtí. I díky tomu si myslím, že dojezd okolo 250 kilometrů na jedno nabití je reálný; na dálnici volím zhruba stodesítku pro menší spotřebu.

Při nabíjení EQV zvládá výkon až 110 kW, takže dvacetiminutová zastávka u nabíječky často stačí – ale samozřejmě musí být baterie zahřátá jízdou. Nelze sednout do vybitého auta, které takhle několik hodin stálo, dojet dva kilometry k nabíječce a očekávat plný nabíjecí výkon, stejně jako u každého jiného elektromobilu.

Výborné světlomety završují povedené auto

Pochvalu zaslouží také světlomety. Vidí-li kolem sebe auta, sklopí se hodně nízko, ale tento problém zčásti řeší funkce LED Matrix, která je výborná. I kužely jednotlivých segmentů se umí pohybovat včetně sklápění a díky natáčení se mi s EQV jede výborně i ve tmě po klikaté okresce.

Elektrické posuvné dveře jsou samozřejmostí. Foto: Milan Malíček, Právo

Na otázku, komu je tohle EQV určeno, nabídlo odpověď v podstatě samo. Myslím, že by mohlo perfektně fungovat jako shuttle lepších hotelů anebo velkoprostorový taxík. Dobře ale poslouží i rodině, má-li její hlavní řidič v oblibě jako rodinné auto používat dobře vybavenou dodávku. Ve výsledku to totiž vůbec není špatné auto. Co na tom, že vzniklo z dodávky.

Mercedes-Benz EQV 300 (W447)

Motor:

Elektromotor Max. výkon:

150 kW/204 k

Max. točivý moment:

362 Nm Baterie:

Li-Ion, 100 kWh (celková)/90 kWh (využitelná) 0-100 km/h:

12,1 s

Nejvyšší rychlost:

160 km/h Průměrná spotřeba dle WLTP:

27,6 kWh/100 km

Dojezd dle WLTP:

363 km

Doba nabíjení:

45 min (z 10 na 80 %, 110kW DC rychlonabíječka, konektor CCS) do 10 h (z 0 na 100 %, 11kW AC palubní nabíječka, kabel Mennekes) Provozní/maximální hmotnost:

2635/3500 kg

Délka x šířka x výška:

5140 x 1928 x 1901 mm

Základní/maximální objem zavazadelníku:

1030/4630 l

Poháněná náprava:

přední

Základní cena:

1 273 525 Kč (třída V 220d 163k 9A/T RWD) Základní cena testované verze:

1 960 200 Kč

Cena testovaného vozu:

2 322 143 Kč

Mercedes-Benz EQV Foto: Milan Malíček, Právo Dalších 13 fotografií