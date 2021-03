Test Mercedesu E 300 de 4Matic po faceliftu: Klasik s netradičním pohonem

Upřímně bych to v případě třídy E nedělal. Vždy jsem tento sedan měl rád pro tradicionalismus a neochvějnou eleganci. A pokud se vykašlete na AMG paket a půjdete do linie Exclusive, vrátíte tím hvězdu zpět na své místo nad masku chladiče, která bude užší. Přidejte k tomu výraznější chromové prvky na bocích či elegantnější kola i ztvárnění interiéru...

Pro celý systém platí vlastně do značné míry to stejné jako pro zmiňovaný volant. Vypadá to moc hezky, rozlišení obrazovky je špičkové, a překvapivě se to dobře ovládá. Jenže předchozí systém Command byl tak dobře odladěný, že jakkoli je MBUX povedené rozhraní, občas mi některé úkony trvají déle než dříve.