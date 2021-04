Test BMW M8 Competition Cabrio: Co všechno dnes umí auto bez střechy

O spojitosti s „osmičkou” z devadesátých let sice můžeme polemizovat a za duchovního předchůdce brát spíše řadu 6, ale to nic nemění na tom, že tři modely aktuální řady 8, tedy kupé, kabriolet a čtyřdveřové Gran Coupé, reprezentují vrchol v kategorii GT od automobilky z Mnichova.

Teploty venku se s jarem zvyšují, na řadě je tedy představit si kabriolet, a to vůbec ten nejsilnější. Ke všem karoseriím je tu totiž i vrcholná varianta od oddělení Motorsport.

O smyslu cestovních kabrioletů s brutálním výkonem jsem vždy upřímně dost pochyboval, jenže M8 v otevřené verzi, a to klidně i v posílené variantě Competition, je jedním z nejjasnějších příkladů pokroku v automobilovém průmyslu. Ale postupně...

Posez je vynikající a ovládání jednotlivých prvků včetně infotainmentu iDrive intuitivní. To je síla exkluzivního vozu od „masovější” prémiové značky – věci jako multimédia jsou tu na špičkové úrovni, na rozdíl od menších automobilek se zvučnějšími jmény.

U kabrioletů platí, že ani ty největší modely si nelze kupovat s tím, že by snad byly plnohodnotně čtyřmístné. Své by tom mohla říci i třeba končící třída S od Mercedesu ve své otevřené formě. Ani „osmička” není výjimkou, zadní sedadla jsou vyhrazena spíše pro děti a jestli v tomto existuje nějaký rozdíl mezi kabrioletem řady 4 a 8, je nepatrný.

Nejprve pár čísel. 4,4litrový osmiválec s výkonem 460 kW, 625 koní, a 750 newtonmetry točivého momentu v širokém pásmu od 1800 do 5800 otáček vykouzlí stovku za 3,3 sekundy, dvoustovka je otázkou 11,3 s, maximální rychlost 305 km/h.

Zvuk linoucí se z výfuků už nestraší malé děti ve vedlejším okresu, jak to uměly titanové „trumpety” od M Performance před zpřísněním hlukových limitů, ale za správné konstelace puštění pedálů a určitých otáček umí předvést i zlověstné zabublání, celkově si posádka i díky absenci střechy zvukový doprovod tohoto auta užije, limitům navzdory.

Malou zkratkou lze říci, že se jedná o ústrojí modelu M5, který přišel s pohonem všech kol M xDrive. I u M8 lze při vypnutí stabilizace pohon předních kol odpojit a dopřát si zadokolkový režim pro divoké powerslidy. Osobně to však vnímám spíše jako úlitbu nesmlouvavým fanouškům. Protože to, jak tento pohon funguje, přesvědčí každého.

Systém výrazně preferuje zadní nápravu, což se znásobí v režimu pohonu 4WD Sport. Ten aktivuje i režim stabilizace M Dynamic Drive. Ve drátech pak putuje spoustu informací, které řidiči dovolí jet na hraně s lehce přetáčivým chováním tohoto dvoutunového vozu, ale šofér přitom nemá pocit, že by se pod ním dělo něco, na co by neměl vliv.