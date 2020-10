Test BMW M2 CS: Povedená rozlučka

Interiér je svou architekturou a některými ovládacími prvky příkladem BMW z dob již uplynulých. Speciálně u tohoto vozu to ovšem není výtka. Naopak, klasické přístroje, přehledná palubní deska a tlačítka místo dotykových plošek – to je přesně styl, který žádáte po sportovním voze.

Navíc infotainment během let rovněž prošel modernizacemi, a ačkoli to není to nejnovější, co BMW nabízí, svou rychlostí, grafikou a intuitivností je stále na špici.