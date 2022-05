Test BMW 420d Gran Coupé: Elegantní i praktický cestovatel

Mnichovská řada 4 se mi dostává do rukou už potřetí. Při předchozích dvou setkáních – krátkém svezení s kupé 420d a týdenním testování M4 s manuální převodovkou – jsem byl vždy velmi spokojen. Tentokrát ovšem dostávám kousek s párem dveří navíc. BMW mu říká „Gran Coupé“, očištěn od marketingu by název byl prostě „liftback“.

Zvednutá, nutno dodat, ke kráse. Pokud si odmyslím bobří zuby vpředu – ovšem, stále platí, že ve skutečnosti to je lepší než na fotkách, a taky si už trochu začínám zvykat – je tato „čtyřka“ ohromně elegantní a pohledné auto. Dlouhá kapota, velký motorový prostor – co na tom, že pod kapotou je jen čtyřválec – a daleko dozadu posunutý „skleník“ dohromady vytváří opravdu hezké auto ze všech stran.

Sedám do relativně tvrdé sedačky, ovšem se slušným bočním vedením, zavírám dveře a rychle se rozpomínám, jak hezky mi sedl interiér dvoudveřového kupé. Tady je to stejné – místa mám přesně akorát, ani málo, ani moc.

Co to konkrétně znamená? Třeba ovládání klimatizace na fyzických tlačítkách na vlastním panelu, nebo věc tak dokonalou, že nechápu, proč ji konkurence dávno nenapodobila. Osm tlačítek pro předvolby rádia, destinace do navigace či čehokoliv na ten způsob vám po doteku ukáže, co je na tom tlačítku uloženo, a až jeho zmáčknutí tu věc zvolí.