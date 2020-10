První jízda v Audi SQ7 a SQ8 TFSI: Konečně správné palivo

Racionálně uvažujícímu člověku to nebude dávat smysl – Audi v modelech SQ7 a SQ8 vyměnilo dieselový osmiválec za benzínový, který potřebuje dražší palivo a „žere“ ho víc. Přesto je důvod, proč unikátní V8 TDI – takový motor v jiném evropském autě nyní nenajdete – vyklízí pole benzínové V8, ryze racionální.

Turbodiesel je totiž k mání – resp. byl – jen v Evropě a hlavním trhem pro velká a silná SUV je Amerika. Automobilka ani s tím, kolik tihle mastodonti stojí, totiž nedokáže rozumně ufinancovat vývoj dvou motorů vzhledem k emisním pravidlům. Odteď má jeden motor pro celý svět, jehož vývojové náklady se rozmělní do většího počtu prodaných aut.

Ze seznamu příplatkové výbavy jsou jednoznačně nejzajímavější aktivní příčné stabilizátory. Ne však jen proto, že eliminují náklony masivní karoserie v zatáčkách, ale i proto, že se dokážou v podstatě rozpojit, a tak zlepšit komfort jízdy v přímém směru. Když totiž jedno kolo vybere nerovnost, toho druhého se to nijak nedotkne a do karoserie se pohyb přenese méně a plynuleji.

A že je umí vystrčit pořádně, a to nejen na dálnici. Tam tahle auta budou mířit především a benzínový motor je na ně jak dělaný, zejména na ty německé. Zrychlení ze 150 na 250 km/h, kde vás zastaví elektronický omezovač, je velmi svižné a tak nějak samozřejmé.

SQ8 jezdí rychle a je to naprosto samozřejmé.

Čekáte-li, že na okreskách bude působit jako panelák na kolech, čekáte zcela správně. Je to zkrátka ohromné auto, v němž navíc sedím docela vysoko. Na užších silnicích najíždím do zatáček, kam nevidím, extra opatrně.

Když ale mám dobrý rozhled a můžu na to šlápnout, cítím, jak skvěle pode mnou SQ8 funguje. Natáčecí zadní náprava dělá své a skutečné vektorování točivého momentu směřuje sílu na vnější zadní kolo tak, aby mě perfektně vytlačilo ze zatáčky a já mohl panelák skládat do další. Baví mě to mnohem víc, než ve srovnatelně velkém BMW X5.