První jízda s Porsche Taycan: Elektromobil pro řidiče nabídne na okruhu až nepříjemný zážitek

Stuttgartská značka tak několikrát dala příležitost k tomu, aby ji motoristická veřejnost obvinila z maření tradice a nový produkt s karoserií a technikou dosud u Porsche neslýchanou sepsula. Jenže Porsche v moderní historii nikdy nedodalo produkt, který by si to objektivně zasloužil.

Poznáte to ovšem uvnitř. Inženýři jsou sice pyšní na to, že kousek z bateriového balíčku vynechali pro chodidla zadních cestujících, což je vážně příjemné, na druhou stranu si uvnitř skutečně připadáte jako ve sportovním autě.

Měl by to zvládnout i na nově otevřené stanici Ionity u Berouna, první české rychlodobíječce s výkonem až 350 kW. Na stanicích stejné značky v Německu to umí.

Při jízdě na běžných silnicích se v režimu Normal systém snaží co nejvíce využívat setrvačnost vozidla. Porsche totiž odmítá takzvané ovládání jedním pedálem, které spouští plnou rekuperaci po puštění akcelerátoru. V rozhovoru pro Novinky to již před rokem zdůraznil šéf vývoje Stephan Weckbach.

„Nepreferuji ovládání jedním pedálem, a to hned z několika důvodů. Zaprvé, když chce řidič zastavit auto, měl by použít brzdový pedál. A to čistě z bezpečnostních důvodů,” řekl s tím, že to není výhodně ani z hlediska energetických toků.