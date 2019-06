mb, Novinky

Jména James Bond a Aston Martin jsou neodmyslitelně spojena - agent 007 jezdí v astonech už desítky let, byť měl i lotusy a BMW. Nedávno se objevil na prodej jeden z originálních DB5 z filmů Goldfinger a Thunderball.

Nová bondovka, prozatím označovaná Bond 25 podle svého pořadí - a podle webu The Independent pracovně nazývaná Shatterhand - podle britského webu This Is Money ukáže Aston Martin Valhalla v hlavní automobilové roli.

Jméno, které v severské mytologii označuje síň padlých, tedy místo, kam vstupují mrtví bojovníci, dostal vůz dosud označovaný AM-RB 003. Ten se představil v Ženevě a lze ho vnímat jako menšího sourozence modelu Valkyrie.

Aston Martin AM-RB 003 na ženevském autosalonu 2019

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Důvěryhodnost této zprávy podpořil Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin, když ji sdílel na svém Twitteru.

Na rozdíl od Astonu DB10, kterým Bond jezdil ve filmu Spectre, bude Valhalla k mání i ostatním lidem ve skutečném světě. Automobilka chce vyrobit 500 kusů, a to s cenou 1,5 milionu liber, tedy zhruba 43,2 milionu korun.

Aston Martin V8 Vantage z bondovky Dech života

FOTO: Profimedia.cz

Valhalla nebude jediným astonem v nové bondovce. Nejstarším kouskem má být model V8 Vantage z roku 1987, který se objevil ve snímku Dech života s Timothym Daltonem v roli agenta 007. Posledním kouskem má být elektrický Aston Martin Rapide E.

Na druhé straně barikády mají stát zločinci, kteří mají sedlat nový Land Rover Defender. Ten se světu ještě nepředstavil, zatím jsme viděli jen jeho fotky pod maskovací fólií.