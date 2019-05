mb, Novinky

Že se letos odhalí Volkswagen Golf osmé generace, je známo – víme, že se tak stane v říjnu, nikoliv na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu, a také jsme už viděli řadu fotografií novinky s lehkým maskováním.

Ony obrázky ukázaly, že se vpředu chystá poměrně velká změna – světlomety budou mít zespoda dva oblouky. Nyní je tento detail potvrzen přímo automobilkou, a to skicou, kterou ukázala jedna z prezentací v rámci výročního setkání akcionářů.

Na náčrtku interiéru jsou jasně patrné dvě obrazovky – digitální budíky a centrální displej.

Prezentace ukázala i náčrtek interiéru, na kterém nejvíce zaujme duo obrazovek – digitální budíky a centrální displej. V obojím můžeme odhadovat nějakou evoluci současných systémů Volkswagenu, mimo jiné směrem k tomu, že Golf má být neustále připojen k internetu.

Za povšimnutí stojí i ramena volantu, jejichž tlačítka vypadají, jako by měla být dotyková. A také volič převodovky – to, co vidíme na této skice, je mnohem blíže „joysticku“, který se bude vždy vracet do své původní polohy, jako to má např. BMW.

Nicméně, nepředbíhejme, dostupné obrázky nejsou moc vypovídající. Dozvěděli jsme se však, že nový Golf bude k mání s benzinovými, naftovými, plynovými a plug-in-hybridními pohony a také s 48V mild-hybridním systémem. Elektrická verze e-Golf nebude, tu nahradí první model z rodiny I.D.

Volkswagen Golf současné generace, zde v elektro-verzi e-Golf.

FOTO: Marek Bednář, Novinky