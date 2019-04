Milan Lažanský, Právo

Po revoluci vzal Volkswagen Škodu a postupně z ní vytvořil značku, která stojí na několika specifických pilířích a hodnotách. Má být dostupnou značkou, která zaujme konzervativní zákazníky, od začátku má být jakousi chytrou volbou. A to nejen co se takzvaných „simply clever” řešení týče, ale třeba i co do velikosti vozů.

Jinak řečeno, modely od Škody v historii často využívaly menší a levnější základy, aby v rámci velkého koncernu nabídly větší vůz za menší peníze a vměstnaly se tak klidně mezi dva automobilové segmenty. Takový novodobý Rapid tak nikdy nebyl opravdovým zástupce klasické nižší střední třídy - tedy segmentu C, který je i přes popularitu SUV stále kořenem nabídky evropských automobilek.

LED mlhová světla přisvětlují do zatáčky.

Nástupce se jmenuje Scala a byť má formálně nejblíže k opět spíše menší platformě MQB A0, dokazuje, že extrémní modularita dnešních plošin Škodě velmi pomohla. V Mladé Boleslavi si tak mohli dovolit postavit takový svůj Golf. Nebo Octavii hatchback, kterou nikdy neměli. A konečně se tak naplno vrhnout do boje v nabité třídě kompaktů.

Zvykejte si

Když jsem v minulém odstavci nakousl wolfsburský hatchback, sluší se říct, že pro vaši představu je Scala ve všech rozměrech větší než Golf. Z několika pohledů je sice znát, že je Scala takovým spíše smrsknutým kombíkem, nežli dynamicky střiženým kompaktem, ale celkově musím říct, že naživo vypadá pěkně.

Střecha se dozadu snižuje.

Designérským prvkem z řad výrazných je i okenní lišta.

Modrá Race autu sluší.

Má vyvážené proporce, boční linii pomáhá „hokejka”, tedy okenní lišta. Záď opět může být částečně prosklena, logo zmizelo ve prospěch nápisu. Zadní svítilny vůz opticky rozšiřují a svítí krásně „draze”. Ona celá Scala, alespoň ve zkoušené vrcholné verzi Style, působí hodnotně. I díky velkým přední světlometům rovněž s povedenou grafikou.

Uvnitř je celkový koncept podstatně jiný než u ostatních škodovek. Křivky jsou rozmáchlejší, celý vnitřek obepíná stříbrná lišta, která tvoří i kliky od dveří. Palubní deska má konečně příjemnou texturu a je až absurdně hodně měkčená. Výplně dveří jsou také polstrované více, než tomu bylo obvyklé.

Interiér startuje novou éru Škody.

Přesto narazíte občas na určitou nesourodost materiálů. Scalu v tomto dokážete načapat a takový Peugeot 308 je stále luxusnějším obývákem, na druhou stranu po stránce vnitřního designu a materiálů je to oproti Rapidu Spaceback gigantický skok, a velký význam to má i pro škodovku. Takový Karoq těží ještě z filozofie minulé generace a se Scalou se v tomto ohledu nemůže rovnat.

Z prostředku palubní desky trčí dotykový displej infotainmentu. V mém případě se jedná o vrcholnou variantu Amundsen. Stupňů informačně-zábavních systémů má Scala k dispozici několik, právě ale vrcholná verze je jediná, která nabídne vestavěnou navigaci. Ostatní vsází hlavně na pokročilou konektivitu se smartphony, která začíná být populárnější, co se automobilové navigace týče.

Infotainment Amundsen je přes svou SIM kartu připojen k internetu.

Opravdového řidiče potěší digitální teploměr motorového oleje.

Každopádně je systém velmi povedený, s pěknou grafikou a rozlišením, odezvou i intuitivností. Knoflíky tu nehledejte, ale stejně jsem si hlasitost v podstatě vždy korigoval z volantu, takže za mě žádná velká škoda.

Před řidičem může být také příplatková digitální přístrojovka. Má rovnou pět režimů zobrazení, takže si informace, včetně například dnes vzácného teploměru oleje, nastaví každý dle svých preferencí. Dlouhodobě toto řešení cením především proto, že si řidič může zobrazit podrobnou navigaci a spolujezdci nechat tu zábavnou část ze složeného slova infotainment.

Odvaha Škodě nechybí - Scala má jen USB-C porty, na které ještě velká většina lidí nepřešla.

Velice pohodlné řešení - víko zavazadelníku se nevycvakává, ale vysouvá v kolejnici.

Jak už jsem naznačil v rámci prvních jízd, Škoda Scala patří mezi opravdu rodinné hatchbacky. Interiér vyniká prostorností, a to nejen na podélné místo pro zadní pasažéry, ale i na celkovou šířku a prostor pro hlavu zadních cestujících. Zavazadelník je pak se svými 467 litry jedním z vrcholů třídy, můžete mít i elektrické víko, které se otevírá příjemně rychle.

Možná nepřekvapivě nejlepší pohonné ústrojí

Co se motorizací týče, na výběr je ze tří motorů o více verzích. Litrový přeplňovaný tříválec je k mání se 70 či 85 kilowatty. V případě první verze počítejte s pětistupňovým manuálem a silnější varianta přidá šestku a volitelně i sedmistupňové DSG. Později bude k dispozici také verze na CNG s omezeným výkonem 66 kilowattů.

Roli nejsilnějšího zážehového agregátu plní čtyřválec 1.5 TSI se 110 kilowatty. Opět jej půjde pořídit s manuálním šestikvaltem či sedmistupňovým dvoustupňovým ústrojím. Diesel v nabídce nechybí. Jednotka 1.6 TDI je k mání opět s oběma převodovkami a výkonem 85 kilowattů.

K testu jsem napoprvé převzal nejsilnější zážehovou verzi s dvouspojkovou převodovkou. Spojení s DSG není ve všech případech napříč koncernem Volkswagen vždy úplně ideální, ale zde vše fungovalo příjemně. Odezva na plyn a jeho rychlé sešlápnutí je vcelku rychlá.

Patnáctistovka je tichá a úsporná.

Motor jako takový je moderní jednotkou, která při ustáleném tempu často a neznatelně přepíná do režimu dvou válců. Díky tomu se nejedná pouze o poměrně výkonnou a kultivovanou jednotku, ale umí i spořit palivo. Běžně se při kombinované trase budete držet pod šesti litry na sto kilometrů. Mimochodem, kombinovanou spotřebu má ve všech režimech přísnější normy WLTP shodné s tříválcovým TSI.

Sedmnáctipalcové disky kol jsou příjemným kompromisem designu a funkčnosti.

Scala se velmi dobře chová na rozbité okresce. Příplatkové adaptivní tlumiče jsou dostatečně rychlé na to, aby kola krásně kopírovala vozovku. Díky tomu máte jistotu i při rychlejší jízdě, zároveň je komfort na velice dobré úrovni. Kopanců se dočkáte jen v extrému, a to od zadní vlečené nápravy.

Tlumiče jsou dvoustupňové. V režimu Sport tedy ztuhnou, což pomáhá v lepší kontrole přesun hmot v zatáčkách. Inženýři zapracovali i na odhlučnění, které je především od motoru a aerodynamiky velmi dobré.

Závěr

Scala je pro mě osobně nejpovedenější škodovkou moderní éry. Neberte to absolutně, ale spíše s přihlédnutím k pozici na trhu a smysluplnost celého projektu. Jde o poměrně hodnotně vypravené auto, které si výměnou za větší prostor a stále konzervativní přístup nebere své zákazníky jako rukojmí ve smyslu laciného provedení a vlastností.

V rámci segmentu C půjde o silného soupeře zavedeným konkurentům. Jde totiž o skutečně rodinnou alternativu. Je navíc elegantní, uvnitř dobře udělaný, má moderní technologie a příjemně se s ním jezdí. Navíc s touto motorizací i tiše, svižně a úsporně. Stále to není úplně srdcová a emocionální volba, ale takovéto rozumbrady přeci také automobilový trh potřebuje.