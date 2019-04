Kristýna Léblová, luh, laz, Novinky

Veletrh v pražských Letňanech začal v pátek dopoledne a končí v neděli večer. Vozy zde prezentují převážně dealeři, maximálně s částečnou podporou od českých importérů. Bez většího překvapení se nejvíce lidí nachází u stánku Škody.

Poprvé v Česku

„Jedna z našich novinek je Kamiq, který byl představen v březnu v Ženevě. Na český trh půjde do prodeje v září, ceny se dozvíme v červnu. V České republice ještě nebyla možnost Kamiqa vidět, poprvé je premiéra tady,” řekla Novinkám Kateřina Piksová, vedoucí marketingu NH Car.

Součástí stánku Škody je i Sunroq, loňský studentský projekt.

FOTO: Autoshow Praha 2x

Crossover segmentu B si svou mezinárodní premiéru odbyl na březnovém autosalonu v Ženevě. Škoda se na veletrhu pochlubila ještě nástupcem Rapida - Scalou. Češi ji zatím nikde v salonech neviděli, do prodeje jde totiž 24. dubna.

Nejprodávanější auto na světě

Krom běžných evropských vozů do Letňan dorazily i ikonické ameriky s modrým oválem ve znaku. Nejprodávanějším vozem současnosti je pick-up Ford F150. Další legendou k vidění je i aktuální Mustang, včetně upravených variant.

„Je to pick-up, má obrovskou výhodu, že je to auto mnoha tváří. Můžete s ním do kina, divadla, do terénu, na farmu, kamkoliv. Umožní vám dělat si s ním co chcete, a váží pouhých 2100 kg, protože je celý z hliníku. Navíc je to bezpečný vůz,“ představil Ford jednatel společnosti Unifesta Jan Starosta s tím, že díky tomu, že je převážně z hliníku, tak je auto lehčí o 400 kg oproti jiným autům v této řadě.

Nejdražší vůz

Pokud jde o exkluzivní vozy, premiéru má na českých výstavách Lotus. Britský výrobce sportovních a závodních vozů má v Česku pouze jednu prodejnu. Na veletrhu představil nejdražší nabízený vůz ze speciální edice. „Je to Lotus Exige Cup 430, což je nejdražší a nejvýkonnější model z nabídky. Cena je 114 tisíc euro bez DPH, výkon je 436 koní,“ pochlubil se majitel zastoupení Lotusu v ČR Jiří Pich s tím, že z 0 na 100 to tenhle krasavec zvládne za 3,3 vteřiny. Jeho maximální rychlost je 300 km/h.

Hmotnost sportovního vozu je 1059 kilogramů. Zatím se prodaly pouze tři kusy. Nicméně za zhruba tři roky bude toto auto už historií, protože Evropská Unie připravuje nová pravidla parametrů vozů, co budou moci jezdit po evropských silnicích.

Sportovní vůz od Lotusu bude brzy historií.

FOTO: Novinky

Doprovodný program

Bohatý je i doprovodný program. „Na venkovní ploše jsou testovací jízdy vozů, kaskadérská show, driftovací show, simulátor formule 1,“ řekla Novinkám ředitelka Autoshow Praha Vanda Petrov s tím, že nudit se nebudou ani ti nejmenší bez řidičského oprávnění. „Je tu dětské dopravní hřiště nebo různé workshopy, co se týkají bezpečnosti silničního provozu - jak např. správně umístit autosedačku do vozu nebo jak převážet domácí mazlíčky. Těch témat je hodně.“

Pokochat se lze i supersporty. Jako třeba tímto Lamborghini Huracán Performante.