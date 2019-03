fra, Novinky

Když Rivian R1T ukázal, že o pickup v elektrice je opravdu extrémní zájem, najednou se začaly dít věci. Ford oznámil, že F-150 bude mít elektrickou verzi. Dokonce i Elon Musk těsně po představení Modelu Y vytáhl na svém Twitteru fotku, že pickup je ve vývoji. Snad by se měl objevit ještě letos. Jenže asi to bude stále jen koncept.

Rivian R1T

FOTO: Rivian

Henrik Fisker, zakladatel firmy Fisker a člověk stojící za dodnes úchvatným designem Astonů Martin DB9 a V8 Vantage z let 2004 a 2005, nezůstal pozadu ani o týden. Také vyšel ven s nákresem elektrického pickupu, který by se měl začít vyrábět dřív než dlouho avizovaný sedan EMotion.

Ten byl totiž odsunut na neurčitý termín, protože prostě akumulátory s pevným elektrolytem, které zde chce použít, stále nejsou v takovém stavu, aby dosáhly dostatečného dojezdu. Ten by chtěl mít kolem 650 km.

Fisker EMotion

A tak ještě dřív přijede pickup, který bude mít klasické Li-Ion akumulátory. Jejich kapacita je 80 kWh a dojezd na jedno nabití by měl být asi 450 km.

Ovšem, i na to si budeme muset počkat. Auto, které má mít i elektricky shrnovací střechu, je zatím jen ve fázi návrhu a do výroby by mělo přijít až v roce 2021. Takže Rivian má stále velký náskok.