Slavná značka Hispano Suiza se má vrátit a model Carmen, jehož design má odkazovat na třicátá léta, má být jedno z nejdražších aut na trhu. Vždyť auto by mělo stát přes 40 milionů korun. Jenže uvidíme, co na to potencionální kupci.

Hispano Suiza Carmen je sportovní kupé se zajímavým designem zužující se zádě s vystupujícími blatníky. Auto má i přes snahu o přiblížení historickým tvarům veskrze nejmodernější techniku. Třeba každé kolo pohání jeden elektromotor s celkovým výkonem 750 kW (1019 koní). V autě jsou akumulátory o kapacitě 80 kWh, které dodají energii na dojezd asi 400 km. V budoucnu by měly přijít i větší akumulátory se 105 kWh.

Karoserie je z uhlíkového kompozitu a je podobně jako formule 1 postavena tak, že základem je uhlíkový monocoque, ke kterému jsou přišroubovány všechny ostatní prvky vozu. Třeba panely karoserie váží pouhých 64,5 kg.

Uvnitř auta by měl být ten největší luxus. Tedy hlavně podle přání majitele. Takže pokud někdo bude chtít „kovové sedačky a místo přístrojovky jen pozinkovou tyč”, bude mu vyhověno. Jinak základem budou luxusní sedadla obšitá prvotřídní kůží.

Auto bude sice mít extrémní zrychlení, kdy na stovku vystřelí ani ne za tři sekundy, ale maximální rychlost je omezena na 250 km/h.