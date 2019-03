Marek Bednář, Novinky

Platforma MEB na letošním ženevském autosalonu podpírá nejen Škodu Vision iV, ale také koncept Seatu, nazvaný el-Born. Ten má navíc do sériové výroby mnohem blíž - je to španělská verze Volkswagenu I.D. a na trh má přijít už příští rok.

Červené elektro-vajíčko se prvně ukázalo na tzv. VW Group Night, večírku koncernu Volkswagen v předvečer ženevského autosalonu. A na první pohled bylo jasné, že do sériové výroby nemá daleko. Je to poznat podle zrcátek - pokud na konceptu vidíte skutečná zrcátka, a nikoliv kamery, do série má většinou blízko.

Seat el-Born na VW Group Night v předvečer ženevského autosalonu 2019

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Seat el-Born při osobním setkání působí živěji a snad i o chloupek sportovněji než zmíněný Volkswagen I.D. Vzadu si propůjčuje ideu červené linky od modelu Tarraco, ale dotahuje ji do konce - tady celá linka svítí. Zda tenhle detail dorazí i do sériové výroby, je samozřejmě zatím otázkou.

Má siluetu dost podobnou Volkswagenu I.D. - také připomíná malé MPV. Spolu s tím, jak jsou umístěna zpětná zrcátka, se dá očekávat dobrý výhled šikmo vpřed okolo A-sloupků - a to se nejen ve městě opravdu hodí.

Takhle nevypadá interiér odvážného konceptu, ale auta téměř připraveného pro sériovou výrobu.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

V kabině zaujme absence tradiční kapličky přístrojového štítu, nikoliv nepodobně např. staršímu BMW i3 je tu jen malý displej. Zaujme také červenohnědá kůže na volantu i sedačkách.

Chcete další indicie o tom, že je el-Born jen krůček od sériové výroby? Podívejte se na páčky pod volantem a pedály. Páčky vypadají standardně použitelné a pedály snad rovnou pocházejí z nějakého již vyráběného Seatu.

Silueta připomíná třídu MPV.

FOTO: Seat

Dojezd el-Bornu na jedno nabití má být až 420 km dle měřicího cyklu WLTP. Baterie má kapacitu 62 kWh a pomocí rychlonabíječky o výkonu 100 kW ji má být možné dobít z nuly na 80 % za 47 minut.

Výkon vozu je podle tiskové zprávy „až 204 koní”, což nám říká, že produkční verze el-Bornu bude k mání ve více variantách. Ta nejsilnější má zrychlit na stovku za 7,5 sekundy. Další detaily se jistě dozvíme později, jak se bude blížit datum uvedení do prodeje.