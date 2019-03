fra, Novinky

Na autosalonu je kolem tohoto vozu celkem prázdno. Vždyť nejde o žádný předprodukční model, je to jen maketa. Je to jen koncept, který nemá ani moc informací. Jenže i těch pár věcí, které o autě Subaru řeklo, je důležitých.

Tohle je totiž budoucnost značky. Automobilka chce změnit své vozy tak, aby byly zajímavé nejen pro řidiče, ale i pro ostatní cestující v autě. Všechny nové modely by prý měly být atraktivní, adrenalinové už na pohled, pohodlné, a přitom nabízející výrazné zážitky z jízdy, i když bude cestující sedět na zadních sedadlech. Nový styl nazvali u Subaru „Bolder“.

Vozy Subaru mají být výrazně atraktivnější.

Zvýšený hatchback - něco jako model XV

Viziv Adrenaline je takovým předskokanem, jak by tohle mělo být uvedeno do praxe. Auto, které je určeno jak pro silnice, tak do terénu. To je patrné na první pohled. Je oplastované, zvláštní střecha vyztužuje konstrukci vozu, aby byla pevnější. A když se podíváme na auto z boku, pak můžeme s klidem říct, že tvarem by právě takové auto mohlo z fleku nahradit model XV.

Elektrifikace

Novinkou nám poněkud bližší je elektrifikace vozidel Subaru. Jak XV, tak i evropský Forester dostanou hybridní motor. Zážehový dvoulitr se 110 kW (150 k) doplňuje elektromotor s 12 kW, který je u převodovky Lineartronic. Takže je jasné, že půjde především o pomocníka pro rozjezd a akceleraci, i když podle informací může v určitých případech pohánět auto samostatně. Ovšem Li-On akumulátory dodají energii jen na vzdálenost 1,6 km.

Subaru XV