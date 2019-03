Milan Lažanský, Lisabon, Právo

Macan je v rámci Porsche trhákem. Na 400 tisíc se jich prodalo za posledních pět let, co SUV střední třídy sjíždí z pásů. Vzhledem k tomu, že přišlo dlouho poté, co svět šokoval první Cayenne, v dnešní době těží z toho, že už pseudo-terénní vůz od Porsche vůbec nikoho nepohoršuje. A vsadil bych se, že mnozí z těch pravověrných fandů 911, kteří na příchod Cayennu tehdy nadávali, mají dnes jedno takové SUV doma také.

Ovšem pozor, u Porsche platí jedna věc. Jejich auto, ať už jde o jakýkoli model, musí jezdit jako sportovní vůz. A byť jsem se těmto vzkazům dříve vysmíval, třetí generace Cayennu mě dokázala přesvědčit, že velké SUV jezdit i při dynamickém tempu dobře může. Jak je na tom ale Macan, který nedávno prošel výraznou modernizací, tedy faceliftem v době, kdy už se jindy chystá nová generace?

Zapadá do rodiny

Zajímavostí na designu všech moderních Porsche je fakt, že nikdy nebudou mít logo v klasické masce. A platí to i pro sedany či právě SUV. To kvůli tomu, aby se i tak odlišné vozy vždy v rámci možností podobaly ikonické 911. Úplně tak koncept zavedený Cayennem opustit nemůžete, stejně jako se žádná revoluce na přídi neodehraje v rámci faceliftu Macanu.

Přesto nárazník nový je, opticky dodává autu větší šířku. Zajímavé jsou nové LED světlomety s funkcí Matrix, které pro denní svícení nepoužívají již tradiční čtyři tečky, ale čárky.

Nové zadní svítilny vozu opravdu prospěly.

Volant je ideálně kolmo k tělu.

Zato vzadu už novější verzi poznáte bezpečněji. Opět větší optickou šířku dodávají spojené svítilny. Zmíněné změny Macanu neskutečně pomohly a v mých očích se ze zvláštního kočkopsa stala sexy věc, za kterou se ohlédnete a mírou pocitové exkluzivity už nestojí tolik za novým Cayennem.

Uvnitř je pak vše tak, jak má v Porsche být. Ihned si v rámci mezí vysoké karoserie najdete ideální řidičskou pozici, startuje se imitací klíčku nalevo od volantu a před sebou máte krom displejů především starosvětský středový analogový otáčkoměr. Velký posun zaznamenal Macan v rámci faceliftu díky novému infotainmentu s chytrými on-line funkcemi. Známý je z příbuzných modelů značky a nabídne skvělou grafiku i logiku ovládání.

Bez kompromisu

V nabídce jsou zatím dva motory. Základní Macan má nový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 180 kilowattů. Verze Macan S se dočkala taktéž nově vyvinutého třílitrového vidlicového šestiválce s turbodmychadlem. Ten má 260 kW a točivý moment 480 N.m, což je nárůst o 10 kW, respektive 20 Nm oproti předchozímu provedení.

Poháněná jsou vždy všechna kola přes sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku. S nadšením sobě vlastním jsem nejprve ignoroval zásadu, že začít se má tím pomalejším, a vrhnul se do Macanu S v nádherné barvě Miami Blue. Motor naskočí s jemným zaštěknutím, dále je ale velice kultivovaný.

Lak Miami Blue na sluníčku přímo září.

Krom toho, že díky zmiňovanému exaktnímu posezu za volantem máte pocit, že jste si tento crossover na sebe snad oblékli a máte nad ním plnou kontrolu, vás po prvních kilometrech zaskočí citlivost ovládacích prvků. Pedály plynu a brzdy reagují na prvních milimetrech dráhy a chybí jim ten typický bezpečný „vakl” jiných aut. Holt, ovládání Porsche je specifické i tady.

Když přejíždím lisabonský „most 25. dubna”, který svou konstrukcí a barvou připomíná Golden Gate v San Franciscu, mířím dále po dálniční síti a tehdy mi Macan přijde velice dobře odhlučnění a ve vysokých rychlostech především na SUV velmi stabilní. Čas je ale uhnout na krásné pobřežní okresky. Po přepnutí na jeden ze sportovních režimů se příplatkový vzduchový podvozek už odmítá byť jen mírně zhoupnout, převodovka začne měnit stupně velice rychle a sportovní výfuk nabídne i velmi zajímavý zvuk.

Jako kdyby se pak na úzkých cestách Macan zmenšil. Díky širokému rozchodu kol, a především tradičně precizně naladěnému podvozku si s nemalým crossoverem jen tak pohazujete ze zatáčky do druhé. Nevadí mu ani nerovnosti uprostřed vinglu a za chvíli si začnete hrát s přetáčivostí, kterou dokáže nabídnou vektorování točivého momentu s preferencí zadní nápravy. Vždyť pohon všech kol se od příbuzného Audi Q5 předchozí generace zásadně liší, stejně jako umístění motoru za, nikoli před osou přední nápravy.

Macan není terénní vůz, ale nerovnosti mimo silnice zvládá s přehledem.

Předek toho snese opravdu hodně, co se nájezdové rychlosti týče, ale jsem trošku zklamaný z umělého odporu elektronického posilovače. Neměl jsem pocit, že bych měl dostatečný cit. Nejsem příznivcem uměle tuhého řízení a za vzor považuji naopak lehkost volantu v takovém Lexusu LC500, ovšem tam to jde zároveň s citlivostí a zpětnou vazbou, v Macanu takovou jistotu nemám.

Verze S je skvěle dynamická jak v přímce, tak i v zatáčkách, skoro dokonalé sportovní SUV. Jenže krom nedokonalého řízení si ještě dokážu představit nahradit třílitr jednotkou o objemu 2,9, kterou najdete třeba v Cayennu S. Je o poznání ostřejší, rychleji se vytáčí a celkově jde o dramatičtější jednotku. Snad se v rámci faceliftu dočkám u ještě neodhalené verze Turbo, kde byl doposud starší motor 3,6 litru.

Motor je uložen podélně za přední nápravou, takže z pohledu jízdy ideálně.

Na portugalských okreskách kolem Lisabonu je třeba dávat pozor na cyklisty, jinak jsou na jaře prázdné.

Co se základní verze týče, prohnal jsem ji po stejných cestách a musím konstatovat, že zklamání se nekonalo. Dvoulitr je taktéž dost silný na to, abyste si sportovní jízdu opravdu užili a základní podvozek s adaptivními tlumiči je sice tužší v komfortním naladění, na druhou stranu funguje podobně precizně a na krátkých nerovnostech z principu daném konstrukcí ještě o něco lépe. Má méně široké portfolio, ovšem v určitých módech funguje velice podobně, jako „esko”.

Závěr

Macan zůstává skvěle použitelným SUV na každý den. Zároveň se po faceliftu jedná o zajímavější, po elektronické stránce vyspělejší produkt. Jízdně jde přesně o ten typ auta, který vás bude hladit na dlouhých cestách na dálnicích, při posouvání ve městě, dopraví vás po polní cestě k chatě, abyste po cestě na dovolenou potkali přesně takový kus silnice, jako já v Portugalsku, a tam dali posádce čuchnout trochu té spálené gumy.

Přitom s veškerou jistotou, kterou podvozek bez parazitního přesouvání hmotnosti a odskakování dovede nabídnout. Kdyby tak řízení bylo trošku komunikativnější a verzi S poháněl raději ostřejší motor 2,9 místo umírněnějšího třílitru, neváhal bych tohle auto označit za dokonalý produkt. Tak třeba v ostřejších verzích, které na trh teprve přijdou...