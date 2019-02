laz, Právo

Elektrická ofenziva má u Audi jméno e-tron. Tento název známe samostatně z derivátu Q5 či z připravovaného GT. Nyní se připojí ke Q4. Nový model bude zatím jako předprodukční koncept mít svou premiéru na autosalonu v Ženevě. Půjde o stylovější variantu modelu Q3. Dostane splývavou střechu a elektrický pohon.

Q4 e-tron bude mít splývavou střechu.

FOTO: Audi

Právě od tohoto vozu začne i Audi používat modulární elektrickou platformu MEB, která rozšíří čistě elektrický pohon napříč koncernem Volkswagen. Stavět na ní bude rodina I.D. od VW nebo třeba taky podobně střižené SUV od Škody, které vzejde z taktéž ženevského konceptu Vision iV.

Co se týče samotného audi Q4 e-tron, k vidění jsou zatím jen skici konceptu. Potvrzena je výroba sériového vozu na přelomu let 2020 a 2021. Verze s nejvyšší kapacitou baterií by dle přísnějších norem měla ujet až 500 kilometrů na jedno nabití. Bližší informace si Audi schovává až k Ženevskému jezeru.

Audi nechává nahlédnout i do interiéru.