Kamion v USA narazil nákladem hned do dvou mostů. Ztratil kontejner

I jízda kamionem může být adrenalinovým zážitkem. Přesvědčil se o tom nejen řidič inkriminovaného kamionu na americké dálnici, který při své cestě naboural hned dva mosty, a ještě při tom ztratil kontejner, ale i další jedoucí za ním. První náraz do mostu kontejner přežil, bylo to „jen” škrábnutí. Řidič ovšem nezastavil a pokračoval dál, o chvíli později pak narazil do druhého mostu - a ten už poslal kontejner z návěsu dolů a na asfalt. O zraněních nemáme zprávy.