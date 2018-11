Vozy značky Tesla - a nejen ony, ale dnes před sebou máme teslu - dokážou samy vyjet např. z těsného parkovacího místa. Tato funkce se jmenuje Summon (česky „přivolat”) a pomocí smartphonu můžete s autem rovně popojet asi 12 metrů dopředu či dozadu.

Američan D Shawn Kennedy našel pro tuhle funkci ještě jedno, poněkud drzejší využití - posouvá své auto na dálku mezi parkovacími místy, aby nebyl pokutován za překročení nejdelší povolené doby parkování.

I was not sure when I would use this feature... till today. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/bC6rFt2SuW