V určitém místě může kabelový svazek přijít do kontaktu s krytem. Pokud se na svazku či na krytu v průběhu času akumuluje prach, může dojít k prodření izolace kabelů o kryt. To může způsobit zkrat, který může generovat teplo - a v důsledku toho hrozí požár. Uvádí to web Automotive News Europe s odkazem na agenturu Reuters.

Problém se týká modelů Prius a C-HR, vyrobených v Japonsku mezi červnem 2015 a květnem 2018. Dotčená auta mají jezdit v Japonsku, Severní Americe a Evropě. Zhruba polovina z onoho miliónu aut bude svolána v Japonsku a cca 192 tisíc vozů v USA, uvádí Jean-Yves Jault, mluvčí Toyoty.

Na problém se přišlo ve chvíli, kdy se z jednoho z popsaných vozidel v Japonsku začalo kouřit. Došlo u něj právě k popisovanému prodření izolace kabelů, které vyústilo ve zkrat a tvorbu tepla.