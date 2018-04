mb, Novinky

Bývalo poměrně běžné, že karosárny stavěly zakázkové karoserie na existující auta pro extrémně bohaté sběratele. Výjimečně se něco na tento způsob objeví i v současnosti. Příkladem budiž Rolls-Royce Sweptail, který stojí na základu Phantomu Coupé - existuje jeden jediný na světě a jeho cena byla údajně vyšší než 300 miliónů korun. [celá zpráva]

Do jisté míry podobný je vůz, který máme právě před sebou. Až na to, že kdyby ho někdo chtěl představit na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, jak tomu bylo u Sweptailu, setkal by se nejspíš s trochu jinou reakcí.

Hurtan Author 4P v Praze

FOTO: Radek Tichý

Jmenuje se Author 4P a je to produkt španělské karosárny Hurtan. Za jeho základ posloužil Chrysler PT Cruiser Cabrio - otevřená verze jedněmi milovaného a druhými vysmívaného vozu na pomezí hatchbacku a MPV, který definuje retro vzhled.

Karosárna Hurtan ovšem dotáhla retro aspekt ad absurdum dosazením vykulených světlometů, vysokých vystouplých blatníků ve tvaru kapek a krytem rezervního kola na zádi. Plátěná střecha ale zůstala původní, stejně jako ochranný oblouk nad hlavami posádky.

Hurtan Author 4P

FOTO: Hurtan

Bílý kousek na fotografiích výše byl zachycen v Praze a podle autora fotografií mluvil jeho majitel plynnou češtinou, byť měl vůz španělské registrační značky. Údajně je to jediný kus, který se pohybuje v České republice. Fotky stříbrného auta jsou oficiálními fotografiemi karosárny.

Hurtan Author 4P

FOTO: Hurtan

Ovšem práce Hurtanu se neomezuje na laminátový bodykit a nová světla. V rámci přestavby je také kompletně přečalouněn interiér kůží dle výběru zákazníka, a to včetně krytu složené střechy a částí palubní desky. A ty části, které přečalouněny nejsou, dostanou aspoň barvu odpovídající zbytku interiéru.

Interiér jinak zůstává v původní formě. To má samozřejmě výhodu v tříbodových bezpečnostních pásech na všech čtyřech místech, klimatizaci, sadě airbagů a podobné výbavě. A k šílenému exteriéru nakonec zas tak nepatřičný není.

Hurtan Author 4P

FOTO: Hurtan

PT Cruiser má u nás docela širokou základnu fanoušků, kterým se líbí jeho retro vzhled. Jenže retro na něm je právě jen vzhled - na rozdíl od automobilů 40. let minulého století, na které se snaží odkazovat, má čtyřválcový motor uložený vpředu napříč a pohon přední nápravy. Hurtan si koncepci „všechno vpředu” zachovává.

Takhle vypadá Chrysler PT Cruiser Cabrio, než ho dostane do spárů firma Hurtan.

FOTO: Chrysler