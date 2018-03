Martin Žemlička, Novinky

Automobil schopný jezdit bez řidiče je postaven na základech modelu Volvo XC90. Je vybaven střešní kamerou a systémem LIDAR (Light Detection And Ranging), který dovede pomocí odraženého paprsku detekovat vzdálenost a společně s dalšími řídicími jednotkami a kamerami vyhodnocovat, jaké objekty jsou v dosahu vozidla (lidé, zvířata, další auta atd.). Už sériové provedení modelu XC90 je vybaveno přednárazovými systémy, které akusticky varují před překážkou na vozovce a v případě potřeby dovedou zcela zastavit.

Nic z toho se ovšem v osudnou chvíli nestalo. Vinu na smrtelné nehodě tak nesou všichni tři. Tedy nejenom sražená žena, která se nerozhlédla a ve tmě bez jediného reflexního prvku přecházela těsně před autem, ale i testovací řidič a koneckonců i samotný automobil.

Auto nereagovalo, řidič-operátor také ne



„Oběť nespadla z nebe, pohybuje se po tmavé silici, ale je to přehledná silnice, takže LIDAR a radar by ji měly odhalit a vyhodnotit jako osobu přecházející silnici,” uvedl pro agenturu AP Bryant Smith, profesor právnické univerzity v Jižní Karolíně, který se zaměřuje na autonomní vozidla.

Dvě vteřiny před střetem se auto pohybovalo rychlostí 40 mil v hodině (61 km/h) a žena - byť bez jediného reflexního prvku - je vidět. Střetu tak šlo zabránit nebo alespoň zmírnit jeho následky. To by se ovšem testovací řidič Rafael Vasquez musel věnovat jízdě, a ne se dívat směrem dolů. (Mimochodem Vasquez, jenž se nyní považuje za ženu, byl v roce 2001 odsouzen na čtyři roky nepodmíněně za pokus o ozbrojenou loupež ve videopůjčovně, kde sám pracoval.)

A to by technika musela v kritickou chvíli správně pracovat - všechny bezpečnostní systémy selhaly, protože nezačaly brzdit, což by na přehledné silnici neměl být problém. Co by s provozem autonomních automobilů udělala rušná ulice, lépe raději nedomýšlet. Když se Novinky.cz přede dvěma lety zúčastnily testování samořiditelných vozidel, od přítomných expertů se dozvěděly, že plně autonomní vozidla nepřijdou na trh dříve než za 10 let. A to je kromě mnoha technických problémů nutné vyřešit i právní a etické otázky. [celá zpráva]

V mezinárodní klasifikaci sdružení Society of Automotive Engineers (SAE) se samořiditelná auta rozdělují na stupnici 1 až 5. Pět znamená jízdu zcela bez řidiče při plném provozu, kdy jsou všechny systémy vyladěny tak, že nehodovost je prakticky nulová. A to dnes stále nemá nikdo – ani vývojové laboratoře.

Tato smrtelná nehoda zkomplikuje snahu o rychlé nasazení samořiditelných automobilů, který je pro nejrůznější spediční firmy tak lákavý (ušetří za plat zaměstnancům). Jisté je, že ke zcela autonomním automobilům, které budou bourat méně než lidé, je ještě velice dlouhá cesta.

Autonomní auta budou dominovat kolem roku 2045



Plně autonomní vozidla by podle expertů měla českému trhu dominovat v roce 2045, podle rychlejšího scénáře dalšího vývoje už o pět let dříve. Spolu s nástupem samořiditelných vozidel experti předpokládají výrazný pokles nehodovosti. Ze současných 3,5 nehody/rok na 100 automobilů by mělo dojít k sedminásobnému snížení na pouhých 0,5 nehody. A po roce 2050 by počet dopravních nehod měl podle pojišťovacích analytiků klesnout ještě více. [celá zpráva]

Uber od roku 2016 testuje autonomní Volvo XC90 i v San Francisku. Hned první den provozu ale vznikl velký problém, kdy autonomní volvo projelo na semaforu na červenou. [celá zpráva]