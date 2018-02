Pokud je vám méně než 24 let a jdete si vybrat auto do bazaru firmy AAA Auto, s největší pravděpodobností sáhnete po Škodě Octavia nebo Fabia. Bude mít diesel, bude stříbrná a s manuální převodovkou. Vyplývá to ze statistiky, kterou firma zveřejnila.

Ovšem z tabulky nejoblíbenějších aut vidíme, že zákazníci úplně všech věkových kategorií milují Škodovky. Octavii na prvním místě a Fabii na druhém vidíme i v kategoriích do 34, do 44 a do 54 let. Ve zbylé kategorii nejstarších zákazníků, 55 a výše, si tyhle dva modely jen prohodily pořadí.

Ojetá Škoda Fabia je v popularitě druhá po Octavii.

FOTO: Škoda Auto

Něco takového se dalo čekat - i dle statistiky trhu ojetých aut v ČR jako celku, který pravidelně zpracovává společnost Cebia, je Škoda Octavia nejžádanější ojetinou. Na druhém místě je Fabia, na třetím Volkswagen Passat.

Zajímavější jsou podíly, které Škodovky tvoří na prodejích jednotlivým kategoriím zákazníků. V kategorii do 24 let zaznamenali prodejci bazaru nárůst, aktuálně si 36 % takto mladých zákazníků vybírá Škodovku, nejvíce ze všech kategorií. U všech ostatních věkových kategorií byl podle slov PR manažerky zaznamenán pokles zájmu o domácí značku.

Žlutá barva k populárním nepatří, Octavii RS (na snímku) však docela sluší.

FOTO: Škoda Auto

Nejčastějším typem karoserie, který si nejmladší zákazníci vybírají, je hatchback s 44% podílem. V palivu vítězí diesel s těsnou nadpoloviční většinou, 51 procenty, nejoblíbenější kategorií barev je s 23% stříbrná nebo šedá a dominují manuální převodovky - jsou v 89 % aut prodaných těmto zákazníkům.

Prostřední věková kategorie od 35 do 44 let, která je nejpočetnější, je na tom s preferencí detailů vozu odlišně. Preferují kombíky s 32 % zájmu, hatchbacky jsou na druhém místě s 28 % a třetí jsou SUV s 13 %. Opět vítězí diesel s 53 %, manuální převodovka s 86 % a stříbrná nebo šedá barva s 23 procenty.

Nejmladší kategorie zákazníků za vůz průměrně utratí 144 tisíc korun. To je výrazně pod průměrem jak v rámci aut prodaných v tomto bazaru, tak i v rámci celého trhu ojetých aut v ČR. Ten byl v polovině loňského roku dle Cebie ve výši 192 200 korun.