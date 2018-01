Chcete-li jezdit s Chevroletem Corvette C7 na okruzích, máte několik různě zajímavých možností. Pro příznivce atmosférických motorů je tu Grand Sport, pro ty, co milují výkon, je v nabídce verze Z06 - a od loňského podzimu i ZR1, naprostý vrchol toho, co Chevrolet pro Corvette nabídne. [celá zpráva]

ZR1 má pod kapotou samozřejmě vidlicový osmiválec, přeplňovaný větším kompresorem než Z06, takže nabízí 766 koní a 969 Nm. Pokud by vám ovšem taková síla nestačila, je tu německý tuner Geiger Cars.

Jeho edice Geiger Carbon 65 staví na speciální sérii Corvette C7 Z06, pojmenované Carbon 65. Carbon proto, že na voze přibyla spousta karbonových doplňků, a 65 proto, že limitovaná edice vznikla k výročí 65 let od představení prvního modelu Corvette. Za 15 tisíc dolarů (320 tisíc korun) navíc k ceně C7 Z06 bylo na jaře 2017 možné pořídit jednu z 650 speciálních 'Vette.

Pod krytem je kompresor, díky kterému 6,2 LT4 V8 nabízí 769 koní a 988 Nm.

FOTO: Geiger Cars

V upraveném voze dostal motor LT4 větší kompresor o objemu 2,3 litru, takže výkon narostl na 769 koní a 988 Nm. Jistě, není to výrazně víc, než dokáže nabídnout ZR1, ale víc to je, a to se počítá. Geigerův výtvor má zvládnout stovku za 2,9 sekundy a rozjet se až na 337 km/h.

Na zvýšení výkonu si připravte 330 tisíc, ale stačit to nebude



Dalším, poněkud větším rozdílem oproti ZR1 je fakt, že na voze od Geigera nemusíte mít gigantické zadní křídlo. Ale můžete - na výběr je několik variant. Dokonce může celé auto zůstat v sériovém provedení, lze si objednat jen zvýšení výkonu. To přijde na 12 900 eur, tj. cca 330 tisíc korun.

Jenže víc výkonu také potřebuje lepší chlazení, a to součástí zvýšení výkonu není. Větší chladiče motoru, oleje i mezichladič stlačeného vzduchu včetně náplní přijdou celkem na 15 500 eur, tj. cca 396 tisíc korun.

A protože lepší chlazení potřebuje i víc protékajícího vzduchu, více než vhodný bude i nákup karbonového bodykitu. Ten vidíme na fotkách a zahrnuje zejména přední nárazník s většími nasávacími otvory a větším spoilerem, difuzor na zádi a jedno ze tří křídel na víku zavazadelníku. To vše bratru za 9600 eur, tj. zhruba 245 tisíc korun.

Když o tolik zvýšíte výkon, potřebujete i lepší chlazení. A lepší chlazení nebude tolik efektivní bez zvětšených otvorů pro přístup vzduchu.

FOTO: Geiger Cars

Hodit se ještě může vylepšení podvozku spolu se snížením světlé výšky za 4290 eur (cca 110 tisíc korun). Pak tu jsou věci jako čtyřbodové bezpečnostní pásy, kola HRE s pneumatikami Michelin Pilot Super Sport nebo Pilot Sport Cup 2 a ochranná klec v interiéru. To už jsou ale věci částečně zbytné, pokud s tímto autem opravdu neplánujete jezdit víc po okruhu než po silnici.

Budoucnost výroby Corvette C7 je s otazníky



Pokud se vám už vloni na jaře na mysl kradla slova „labutí píseň”, na klidu vám asi nepřidá informace o tom, že Chevrolet oznámil zkrácení modelového roku 2018 na zhruba čtyři měsíce. To znamená, že výroba Corvette 2018 končí 22. ledna - za jedenáct dní. Informoval o tom web Fox News.

Je oprávněná obava, zda Carbon 65, ať už od Chevy, nebo od Geigera, nevěstí konec Corvette, jak ji známe?

FOTO: Geiger Cars

Háček je v tom, že nikdo z automobilky oficiálně neřekl, proč tomu tak je. Víme o maskovaných prototypech sporťáku GM s motorem uprostřed - že by Corvette měla podstoupit takovouto změnu, se spekuluje už léta, ba celé dekády.

Zmíněná Corvette C7 ZR1 ale jistě motor uprostřed nemá a bývá uváděna jako modelový rok 2019. To znamená, že alespoň do jisté míry musí být zachována současná koncepce. Je ale možné, že je třeba upravit výrobní linky tak, aby na nich mohla být vyráběna i verze s motorem uprostřed?

Také je možné, že onen sporťák s motorem uprostřed nenahradí ikonickou Corvette s motorem vpředu, ale bude něčím trochu jiným. Třeba se bude jmenovat Zora podle Zory Arkuse-Duntova, někdejšího vývojáře Chevroletu, který byl už před desetiletími proponentem konfigurace s motorem uprostřed. Možná se dozvíme víc na blížícím se detroitském autosalonu v USA.