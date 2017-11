Terrafugia je firma, která tu a tam rozvíří vody světových médií nějakou tou zprávou o úspěchu vývoje létajícího auta. Od roku 2006, tedy od prvního dne založení společnosti, pracuje hlavně na vývoji nového spalovacího motoru, který by mohl pohánět stroj jak na zemi, tak i ve vzduchu.

Ovšem z dlouhodobého hlediska je tohle jen část snahy – ta větší je připravit létající auto TF-X s tímto agregátem do výroby. A je to už blízko. Podle posledních informací byla připravena výroba na rok 2019. Vůz by měl dokázat jezdit po silnici a z ní klidně svisle odstartovat a pak letět jako klasické letadlo. Pohonnou jednotkou bude právě nový motor, který bude pohánět stroj a dobíjet akumulátory. Dolet modelu TF-X by měl být teoreticky 800 km a maximální rychlost je 320 km/h.

Terrafugia TF-X

FOTO: Terrafugia

Po akvizici společnosti Zhejiang Geely Holding Group hned vyšla do světa tisková zpráva, kde se představitelé obou firem zavazují, že investice do přípravy modelu se zvýší a budou se snažit jej dostat co nejdřív do vzduchu a na trh.

Terrafugia ale je známá již jiným strojem se jménem Transitison. Což je jakési letadlo se sklápěcími křídly, které má certifikaci i pro pozemní provoz.