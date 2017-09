Když tato německá firma představila v září loňského roku koncept Vision Van, mnoho lidí si tipovalo, že půjde o jakousi vizi budoucnosti, která přijde někde kolem roku 2020. Jenže chyba lávky. Uběhl rok a je tu první skica vozu, jehož premiéru očekáváme příští rok. Jde o nový M-B Sprinter a zcela očividně z konceptu vychází.

Koncept Mercedes-Benz Vision Van ze září loňského roku

FOTO: Mercedes-Benz

Velká oblíbená dodávka, která je v nabídce od roku 2013, tak dostane nástupce na tuhle skupinu aut poměrně brzo. Vždyť dodávky nejsou osobáky a jejich životní cyklus je mnohem delší. Co nám to naznačuje? Především to, že Mercedes chce získat investice do nových závodů v USA, Argentině a Číně zpátky co nejdřív.

Zároveň se firma netají tím, že nové dodávky se už mají silně orientovat na elektřinu. A pokud Mercedes představí elektrododávku už příští rok, bude nejvyšší čas. Vždyť konkurence nespí, a hlavně evropská města přitvrzují své podmínky pro vjezd do center měst. A kdo nabídne elektrickou velkosériovou dodávku jako první, vyhrává.

Mercedes-Benz Sprinter (2016)

FOTO: Mercedes-Benz

Na závěr si ale připomeňme, že Sprinter je dodávka, kterou svět zná už od roku 1995 a za tu dobu se jich celosvětově prodalo více než 3 300 000 kusů. V současné době se prý na Zemi prodává několik tisíc variant, a to ve 130 zemích světa.