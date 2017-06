Caddy je užitkové auto. Z něj pak vychází i osobní verze. Nebo je to naopak? Ne. Caddy je vážně primárně užitkové auto, které mělo vždycky vzadu pořádně tuhou nápravu s tvrdším odpružením, aby auto bylo jednoduché, levné a odvezlo toho opravdu hodně. Proč tedy s takovým autem počítat i s jako osobákem? Protože chcete místo. Pokud jste Češi, chcete hodně místa. A to je auto přesně pro vás.

Prostě VW

Jsou tu jen detaily, které odlišují přední část Volkswagenu Caddy třeba od modelu Touran, tedy skutečného MPV pro osobní použití. Jen na nárazníku najdete trochu změn. Od předních sloupků pak je jasné, že už je to jiné auto. Jiný sklon čelního skla, vyšší střecha, úplně jiná záď, tady s posuvnými dveřmi a pevnými skly v nich.

Volkswagen Caddy Maxi

Na to, jak velké auto to je, nepůsobí zepředu nijak přehnaně. To zezadu je to už horší. Tam svou užitkovost nezapírá a třeba monstrózní zadní otvírací stěna potřebuje opravdu hodně velký odstup od zdi garáže, aby šla otevřít.

Podobně na tom je i interiér. Opět na přístrojovce poznáváme koncern. Všude jsou ta samá tlačítka, jaká už jsme viděli tisíckrát. Změny jsou v přehození gardu klimatizace a audiosystému, barevnému prolnutí karoserie do přístrojovky a vzpřímenějšímu posazu na všech sedadlech. Stejně tak bychom poslepu poznali i sedadla, která nevynikají bočním vedením, zvlášť ne ty vzadu. Ano, tam jsou sice tři vedle sebe a vejdou se sem i tři dětské sedačky, ale sedáky jsou ploché, stejně jako opěradla.

Sedadla nemají žádnou boční oporu.

Víc – ještě víc

Podívejme se na sedadla z jiného úhlu. Z funkčnosti nastupování a nakládání. Tak předně – do třetí řady sedadel se nastupuje celkem pohodlně, když se sklopí opěradlo a pak celá sedačka směrem dopředu. Ovšem problém je, že druhá řada sedadel není posuvná. Místo tu je, ale najdeme i auta s větším prostorem. Především malé děti v autosedačkách, které nemohou nohy ohnout v pravém úhlu dolů, se neustále musí opírat botama o opěradlo cestujících vpředu.

Zadní lavice je také pevná. Dá se sklopit opěradlo nebo zcela vyjmout. Vyjmutí je trochu silácký výkon, protože se pracuje s celou lavicí a ne jednotlivými sedadly, ale hlavně že je jednoduché odjišťování.

530 l za třetí řadou? To nemá mnoho konkurentů ani v pětimístném uspořádání.

Silácký výkon se vyplácí - sem se vejde cokoli.

A teď to hlavní – kolik toho nákladu se sem vecpe? Věřte, že opravdu hodně. Při sedmi obsazených sedadlech je to 530 l. Při pěti je to už 1530 l, a když se vyjmou i sedadla z druhé řady, pak je možné převážet 3880 l objemu nákladu! Abyste si to dokázali jednoduše představit: pokud pojedete na dovolenou dva dospělí + dvě děti, do kufru dáte napříč všechna kola (úhlopříčka zavazadelníku je přes 1,9 metru) a okolní prostor ještě umožní dát tam opravdu velké množství tašek.

Ale máme dvě výhrady. V kufru nejsou žádné háčky na tašky a kryt zavazadelníku kryje jen prostor za třetí řadou. Když se vyndá, vzniká krásně přehledná plocha pro zloděje.

Dva litry v klasice

Pod kapotou nám pracoval vznětový čtyřválec o objemu dva litry s výkonem 110 kW. To znamená to nejvýkonnější, co můžete v tomhle autě mít. Náš vůz měl motor spojený se šestistupňovou manuální převodovkou. Pro nás naprosto ideální kombinace. Navíc tempomat (využíváme ho pražských v tunelech, kudy denně jezdíme), klimatizace (teď se vážně hodila), rádio… Ale navigaci jsme neměli. Alespoň ji nikdo neukradne.

Přístrojovka je pěkná, jen kdybychom měli navigaci, tak je příliš utopená dole.

Dokážeme si představit, že tohle auto narveme po střechu věcmi, včetně nevyfouklé matračky a vyrazíme směr Dubrovnik. Bylo by to naprosto dokonalé auto pro tuhle cestu. Spousta prostoru, odkládacích prostor, výkonný motor, který byl až překvapivě tichý (a to nejen uvnitř, ale i venku) a dobře odstupňovaná převodovka. Při 130 km/h točí 2500 ot./min. Její největší slabinou je, že řadicí páka je strašně dole a vepředu, takže jsme se k ní museli dost natahovat.

Spotřeba auta se ustálila na 6,5 litrech na 100 km. Jako obvykle jsme dali autu třetinový nájezd po všech typech komunikací.

Pozor vítr!

Při jízdě se projeví nejvíc náchylnost na boční vítr. I kolem jedoucí náklaďák dokáže s autem pořádně zacloumat. V zatáčkách pak je cítit, že zadní jednoduchá náprava nemůže konkurovat klasickým z osobáků. Je nervózní a uskakuje, hlavně když je auto nenaloženo. To se mu nelíbí žádné poskakování po hrbolech a zatáčkách. Je lepší, když má v kufru nějaký náklad. Pak je auto hned tiší, klidnější a vyrovnanější.

Jestli váháte, zda tohle auto nekoupit do rodiny, pak si vezměte ceník do ruky. Ve verzi Highline, tedy v nejvyšší výbavě stojí v akci auto 773 989 Kč, jinak standardně 852 099 Kč. To je hodně. Ale najděte podobné auto za tyhle peníze s tak ohromným kufrem! Kdo nepotřebuje komfort a stačí mu slabší motor, pak cena s motorem 1.4 TSI začíná už na 532 369 Kč v akci.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Motor: 1968 ccm, čtyřválec, vznětový Max. výkon: 110 kW Max. točivý moment: 340 Nm 0–100 km/h: 9,9 s Nejvyšší rychlost: 194 km/h Průměrná spotřeba: 4,9 l/100 km Pohotovostní hmotnost: 1477 kg Poháněná náprava: pohon předních kol Cena základní verze: 532 369 Kč* Cena s testovanou motorizací a výbavou: 773 989 Kč*

* v akční slevě