Testovací auta s autonomními systémy, tedy samořízením, které nevyžaduje zásahy řidiče, už mají naježděno mnoho tisíc kilometrů. Bohužel se ukazuje, že dát do rukou lidem taková auta nebude jen tak. Jakmile začnou lidé systému důvěřovat, rychle ztrácejí pozornost a usínají. A nepomůžou žádné budíky, vibrace sedaček nebo volantů. A to testovací jezdci jezdí ve dvojicích a vědí, co je čeká a mají co na práci. Neustále je totiž vůz připíchnutý na počítač, který kontrolují.

Co s tím? Vždyť obyčejní lidé, kteří by si v budoucnosti autonomní vůz koupili, usnou okamžitě. Přitom systém vyžaduje, aby lidé byli stále v plné pozornosti a do deseti sekund mohli zase nad autem převzít plnou kontrolu. To předepisuje systém autonomního řízení typu 3.

Ford Fusion upravený pro autonomní provoz

FOTO: Ford

Ford se s tímto problémem vypořádal po svém. Zrušil výzkum na trojce a přeskočil rovnou na typ 4/5. To jsou vozy, které zcela zodpovídají za jízdu v jakékoli situaci. Nejen třeba na dálnici, jako to umí systémy třídy 3. Tady už jde o plnohodnotné autonomní vozy, které dokážou jezdit zcela samostatně i ve městě a reagovat na všechny dopravní situace.

To by odpovídalo plánu Fordu, který chce představit už v roce 2021 automobil, který nebude mít ani volant, ani pedály. Očekává se, že prodeje by měly začít v roce 2025.