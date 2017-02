McLaren se v tiskové zprávě důsledně vyhýbá označení nového modelu. Je to jednoduché, protože číslice v názvu vždy označuje výkon použitého motoru v koňských silách. Takže druhá generace sportovního kupé je označována pouze jako „Super Series”. Podle neoficiálních informací ale novinka ponese název 720S.

Oficiální je, že o pohon se stará čtyřlitrový osmiválec dopovaný dvěma turbodmychadly. Jde o novou pohonnou jednotku s interním kódem M840T, jejíž základ leží v osmiválcích, které v různých stupních úprav pohánějí všechny současné McLareny. Nová je i výfuková soustava, která by měla zprostředkovat sportovnější zvuk. Jako spíše pouťovou funkci hodnotíme rudé podsvícení při každém odemknutí automobilu.

McLaren 720S: motorový prostor se po každém odemknutí zbarví do ruda.

FOTO: McLaren

McLaren zatím nezveřejnil kompletní portfolio technických údajů, na to bude nutné počkat si do Ženevy, kde se odehraje světová premiéra. Víme však, že zrychlení 0-200 km/h se odehraje za 7,8 sekundy. To je o desetinu sekundy rychleji než v případě odlehčené verze 675 LT, jejíž test najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

